Comme un président de la République sur les traces des poilus de 14-18, le Tour de France va s’offrir le 10 septembre une "itinérance mémorielle". Entre Chauvigny (Vienne) et Sarran (Corrèze), la Grande Boucle saluera la mémoire de Raymond Poulidor, d’Antoine Blondin et de Jacques Chirac. Qu'on ait connu ou pas l'un ou l'autre, qu'on les ait aimés un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, nul doute qu’on aura ce jour-là quelques frissons.

Mais tout ne sera pas triste sur la route du Tour, car les communes concernées ont prévu de faire la fête. Au kilomètre 114, aux alentours de 14h30, ce sera Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, pavoisée de toutes les couleurs avec évidemment beaucoup de jaune, un portrait géant (100 mètres sur 70 !) de Poulidor dans le stade qui porte son nom, des concerts, des jeux, des heures de radio en direct, et surtout de l’émotion.

"On aurait été encore plus ambitieux en juillet", confie Alain Darbon, le maire de Saint-Léonard (4500 habitants) en espérant que les "Merci Poupou" fleuriront partout et mettront du baume sur les blessures économiques d’un Limousin dont le fleuron, la porcelaine haut de gamme, souffre de la crise sanitaire. Les amis de Raymond Poulidor, réunis sur les réseaux sociaux sous l’appellation @MerciPoupou, organisent un concours de photos mettant en scène ce slogan.

Le "pèlerinage" de Saint-Léonard-de-Noblat était déjà décidé lors de la mort de Raymond Poulidor, le 13 novembre 2019. En présence de membres de la famille et de grands champions (peut-être Bernard Hinault et Bernard Thévenet) une gerbe de fleurs sera déposée au "Jardin des souvenirs", où les cendres de "Poupou" veillent désormais sur la commune chère à son cœur.

Au kilomètre 135, ce sera Linards, également en Haute-Vienne, 475 mètres d’altitude et 1100 habitants, où Antoine Blondin aimait à poser sa valise, sa plume et son verre. On pourra boire à sa santé, déguster de la viande limousine, voir une exposition de vieilles voitures et admirer une fresque sur l’auteur du Singe en hiver et de L’école buissonnière, décédé en 1991, qui suivit vingt-sept Tours et en fit une formidable Chanson de geste. "On ne guérit jamais du Tour de France", écrivait-il. En cette année de Covid-19, une pancarte a semblé lui répondre en affichant le 5 septembre sur la route de Loudenvielle : "Notre virus, c’est le Tour de France"…

Il restera alors au peloton à parcourir 82 kilomètres de l’étape la plus longue de l’édition 2020 (218 kilomètres). Les coureurs entreront en Corrèze où, pendant des décennies, les habitants ont vanté la qualité du bitume par cette phrase : "Nos routes, c’est Chirac !" Les noms des lieux traversés mélangeront subtilement le vélo et la politique, le Tour de France et les élections. A Chaumeil, on pensera à Jean Ségurel, à ses airs d’accordéon et au Bol d’Or des Monédières, sur les terres où Jacques Chirac, disparu le 26 septembre 2019, allait serrer les mains avec un talent jamais égalé, contempler les vaches et répéter "c’est loin, mais c’est beau !" en prenant des nouvelles de familles dont il semblait tout savoir.

Sarran, 275 habitants, est située entre Corrèze, dont Bernadette Chirac fut la conseillère générale, et Egletons, où son mari fit en octobre 1976 un tonitruant discours qui annonçait la création du RPR où il prônait l’alliance entre gaullisme et "travaillisme français".

Jacques Chirac, s’il ne fut pas un grand connaisseur du cyclisme, sut lui faire honneur en l’accueillant toujours sur les Champs-Elysées en tant que maire de la capitale. En ces temps lointains, on pouvait être maire de Paris et député de la Corrèze sans recevoir des tombereaux d’insultes. Et c’est devant le musée Jacques Chirac, qui fête ses vingt ans, qu’arrivera cette 12ème étape après l’ascension du Suc au May, 908 mètres d’altitude (2e catégorie).

Là aussi, malgré la situation sanitaire, on est prié d’avoir le cœur joyeux. La nouvelle maire de la commune, Agnès Audureau, qui a succédé à l’inamovible Michel Poincheval (81% des électeurs de Sarran ont voté en mars aux municipales, chapeau !) accueillera notamment Claude Chirac. La fille de l’ancien président, dans une interview à l’hebdomadaire La vie corrézienne, a résumé ses souvenirs d’enfance à Sarran, proche du château familial de Bity : "On courait partout, on grimpait aux arbres, on allait se baigner dans la Corrèze (…) Ça reste pour moi le lieu de la liberté". Le Tour à Sarran ? "Ça va être quelque chose !", ajoute-t-elle.

Quand le Tour était arrivé à Sarran en 2001 (victoire de Jens Voigt), Jacques Chirac était retenu par un Conseil des ministres de cohabitation avec Lionel Jospin. C’est Bernadette, en tenus treillis ("Je suis une guerrière. Quand on a épousé un guerrier, il vaut mieux se battre") qui avait joué la maîtresse des lieux et ce n’était pas un rôle de composition. En 1987, Chirac était déjà Premier ministre quand le Tour avait fait étape à Chaumeil (vainqueur : Martial Gayant). "Le Grand", comme on le surnommait ici, avait écrit sur le Livre d’Or : "Génial ! (dirait ma fille)".

En 1998, la Corrèze et le président de la République avaient été au cœur du drame. Jan Ullrich avait remporté le contre-la-montre entre Meyrignac-L’Eglise et Corrèze et offert un maillot jaune à Jacques Chirac. Mais, la veille, au château de Bity où il recevait les dirigeants du Tour, le président avait appris en direct que l’équipe Festina et son leader Richard Virenque allaient être exclus de la course. A l’arrivée, il l’avait joué sobre et familial : "Je suis reconnaissant au Tour d’avoir pris en compte le désir de ma femme au cœur de ce pays."

Les maires de Corrèze avaient caressé le vœu que cette journée du 10 septembre soit fériée, mais la période ne s’y prête guère. Quant à Alain Darbon, il aurait aimé offrir une "journée du maire", qui n’existe plus, aux 350 enfants des écoles élémentaires de Saint-Léonard-de-Noblat. Il a soufflé aux chefs d'établissements l’idée de donner quartier libre aux petits en début d’après-midi. Pour Raymond Poulidor, qui avait pleuré de ne pouvoir, faute de moyens, continuer l'école après son certificat d’études obtenu dans la classe de M. Vialleville, ce serait un joli clin d’œil posthume.

