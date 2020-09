C'est le passage obligé de tout vainqueur du Tour en puissance. La suspicion. Plutôt épargné depuis le départ du Tour de France ou même sa prise de pouvoir voilà une semaine dans les Pyrénées, Primoz Roglic a pour la première fois dû faire face aux interrogations dimanche soir au Grand Colombier, où la concurrence a encore été largement disséminée. Sa défense tient en six mots : "Je n'ai rien à cacher." Des mots à rapprocher du "ce maillot jaune résistera à l'épreuve du temps" de Chris Froome sur les Champs-Elysées lors de sa première victoire en 2013.

Roglic n'a pas encore gagné le Tour et, dans l'absolu, sa marge de manœuvre sur ses principaux poursuivants au général ne le met pas encore à l'abri d'un coup de moins bien ou d'un coup du sort dans la dernière semaine. Mais il se dégage du Slovène quelque chose d'assez implacable. De lui, et de son équipe, le Team Jumbo-Visma dont la démonstration de force a même permis dimanche à son équipier, Sepp Kuis, de prendre la 6e place de l'étape, à une poignée de secondes seulement de son leader.

Comme un symbole, pendant qu'Egan Bernal, tenant du titre et dernier vestige de la machine à broyer que fut Sky/Ineos, sombre corps et âme dans le Grand Colombier, les Jumbo ont plus que jamais des airs des Sky de la grande époque.

Alors les questions commencent à fuser. Interrogé par un journaliste pour savoir s'il pouvait "garantir que nous n'avons pas à nous inquiéter de sa crédibilité", Roglic, nullement agacé, a donc opposé sa bonne foi, sur un ton neutre et factuel. Il se veut devant les micros comme dans le peloton : froid et méthodique. "Je n'ai rien à cacher, et pour ce qui me concerne, vous pouvez me faire confiance", a-t-il dit.

Et le leader du Tour 2020 de rappeler qu'il est beaucoup contrôlé. "Oui, on passe beaucoup de contrôles", a répondu le Slovène. "A 6 heures ce matin (dimanche matin, NDLR), j'ai eu un contrôle complet. J'en ai eu un autre après l'arrivée de l'étape. Vu de mon côté, ça se passe très bien", a-t-il poursuivi. Outre sa froide domination et celle de son équipe, c'est aussi le degré de performance globale de cette 107e édition, particulièrement élevée, qui a fait resurgir le spectre de la suspicion.

Tout ça glisse sur lui

Vendredi, au Puy Mary, Egan Bernal soulignait que son compteur personnel lui indiquait des datas dignes de son meilleur niveau. "Mais les autres sont juste beaucoup plus forts", avait-il soufflé dans le Cantal. L'étape de dimanche a toutefois démontré que Roglic ou Pogacar sont loin d'être les seuls à naviguer une jambe au-dessus du futur-ex tenant du titre colombien.

Le nom de Primoz Roglic n'est jamais apparu directement dans une affaire de dopage. Mais depuis son émergence météorique au plus haut niveau en 2016, le Slovène est entouré d'un voile de mystère, qu'il ne fait rien pour dissiper, tant il n'aime pas parler de lui. En mai 2019, son ancien manager chez Adria-Mobil à ses débuts, Milan Erzen, grand manitou du cyclisme slovène, a été cité dans l'opération Aderlass, une vaste enquête sur un réseau de dopage en Autriche. Mais rien n'a jamais relié l'actuel maillot jaune de près ou de loin à cette histoire.

Alors, délit de sale gueule ? Doute inhérent à son émergence relativement tardive dans le cyclisme ? A l'ampleur de la suprématie de son équipe ? Ou simple constat : même si les contrôles positifs sont devenus rarissimes sur le Tour de France, son leader, par nature, peut-il échapper à une forme de suspicion ? Tout cela semble en tout cas glisser sur Primoz Roglic. Rien ne l'atteint. Sur la route ou dehors.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en jaune au départ de la 10e étape Crédit: Getty Images

