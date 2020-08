TOUR DE FRANCE - L'aspect budgétaire et financier, et non écologique, a motivé la décision finale des élus rennais de ne pas accueillir le Grand départ du Tour de France 2021 dans la capitale bretonne, explique vendredi le premier adjoint à la mairie de Rennes, Marc Hervé.

C'est finalement de Brest que se lancera la Grande Boucle en 2021. Cet honneur avait néanmoins été proposé à une autre ville bretonne auparavant, Rennes, laquelle a refusé. Une position que Valérie Lefaucheux, adjointe aux déplacements a motivé par des raisons écologistes. Depuis, les élus Verts, qui appartiennent à la majorité municipale, ainsi que la maire PS Nathalie Appéré font l'objet de vives critiques. Mais un autre facteur déterminant a été avancé jeudi pour expliquer cette décision.

"Ce qui a scellé le souhait d'accueillir une étape plutôt que le Grand départ, et non le refus d'accueillir le Tour comme il a pu être dit de manière erronée, reste l'aspect budgétaire et financier", explique dans un post sur sa page Facebook le premier adjoint PS, Marc Hervé, tout en rappelant sa "passion" pour un événement qui a "nourri [sa] jeunesse". "S'il est vrai que ces grands rendez-vous, dont Rennes n'a pas manqué ces dernières années (Tour de France 2015, demi-finales du Top 14 de rugby, Coupe du monde de football féminin...), ont un impact économique certain, ils ont également un coût financier important pour les collectivités", tient à rappeler le fils de l'ancien maire Edmond Hervé.

Tour de France Brest pour remplacer Copenhague : en 2021, le Tour partira de Bretagne ! 10/08/2020 À 15:16

Play Icon WATCH Tour de France - L'édition 2021 avancée d'une semaine 00:00:30

Hinault exaspéré par les écologistes

"Les 700.000 euros directement versés par la ville d'accueil à la société organisatrice, auxquels s'additionnent plusieurs centaines de milliers d'euros de prestations directes pour le Grand départ, se seraient ajoutés au budget prévisionnel de tous les autres événements prévus en 2021", justifie-t-il par ailleurs. Avant de terminer : "Dans le contexte actuel, chaque dépense nouvelle ne peut entraîner que l'annulation d'autres dépenses. Il nous faut également prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et de la crise sociale à venir. Nous avons collectivement préféré la prudence et la raison."

Dans un communiqué jeudi, les élus Verts avaient également pointé le coût de l'événement en argent public, ainsi que son coût environnemental. Un argument dénoncé par Bernard Hinault, également exaspéré par les propos de Valérie Lefaucheux qui a critiqué "la gestion catastrophique des déchets par le Tour de France". "Il faudrait qu’elle regarde ce qu’elle met à ses pieds. Elle pollue peut-être plus la terre que n’importe quelle personne à vélo. Ça me met un peu en colère parce qu’on ne peut pas dire que le cyclisme est quelque chose d’arriéré. Elle ferait mieux de réfléchir avant d’ouvrir sa gueule", s'est insurgé le "Blaireau" dans un exercice de franchise dont il est coutumier.

Tour de France Le Tour partira de Copenhague en 2022, pas en 2021 03/08/2020 À 12:11

Play Icon