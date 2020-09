Cyclisme

Thibaut Pinot : "Ça va de mieux en mieux même si je ne suis pas encore à 100%"

TOUR DE FRANCE - Nouvelle journée importante pour les favoris ce jeudi avec l'arrivée au Mont Aigoual via le col de la Lusette. Thibaut Pinot, cinq jours après sa chute, se sent un peu mieux étape après étape. Pour le Français, "ça va se jouer à la pédale et ça promet une belle bataille" jeudi.

00:01:09, 2134 views, il y a une heure