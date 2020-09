Ce n'est vraiment pas la fin d'été dont il avait rêvé. Thibaut Pinot avait ciblé le Tour de France et les Championnats du monde. Il traîne sa misère sur le premier, et ne participera pas aux seconds. Vendredi, le Franc-Comtois a annoncé qu'il renonçait à se rendre à Imola avec l'équipe de France.

" C'est une déception, c'était un objectif , a confié Thibaut Pinot vendredi matin avant le départ de la 19e étape. Le Tour de France, c'était un objectif, le Championnat du monde aussi. Voilà, c'est une partie de ma saison qui s'évapore à cause d'une chute le premier jour. " Rayé de la carte dans la course au classement général dès la première étape pyrénéenne, Pinot ne s'est jamais remis de cette chute sur la Promenade des Anglais, à trois kilomètres du terme de la première étape.

Plutôt que de faire de la figuration aux Mondiaux, sur un circuit aussi exigeant que celui d'Imola, Pinot va désormais tenter de sauver la suite et la fin de sa saison avec en point d'orgue la Vuelta, qui débutera le 20 octobre prochain. " La seule chose que je peux faire, c'est de me reposer complètement pendant une semaine ", dit-il. Mais même à moyen terme, il ne parait pas d'un optimisme exacerbé :

"Normalement, il y aura la Vuelta. Je vais essayer de me préparer. J'ai envie d'y être et à 100%, pour bien finir l'année. Mais j'espère que cette semaine de repos après le Tour va me permettre de me soigner, surtout."