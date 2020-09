Cyclisme

Tour 2020 - Comment Caleb Ewan est venu coiffer Peter Sagan pour remporter la 11e étape

TOUR DE FRANCE - Caleb Ewan, deuxième mardi, n'a cette fois pas laissé passer sa chance et s'est imposé lors de la 11e étape mercredi à Poitiers. L'Australien a signé un retour faramineux dans les 200 derniers mètres pour venir coiffer Sagan, Bennett et Van Aert. Un sprint formidable, sans doute le plus beau et le plus chaud depuis le départ de ce Tour 2020.

