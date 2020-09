Gagner une étape du Tour de France est un bien précieux. Pouvoir savourer ce moment en arrivant seul avec une marge conséquente sur le reste de la troupe, c'est la cerise sur le gâteau. Mais arriver à deux, avec un coéquipier, c'est rarissime. C'est ce moment-là que Michal Kwiatkowski et Richard Carapaz ont vécu jeudi à La-Roche-sur-Foron. Les deux coureurs de l'équipe Ineos-Grenadier ont franchi la ligne d'arrivée bras dessus bras dessous, le Polonais devançant pour la forme l'Equatorien pour le gain de l'étape.

Une image digne de la mémorable arrivée de Bernard Hinault et de Greg LeMond à l'Alpe d'Huez lors du Tour 1986. Sur les pentes très raides de la montée vers le plateau des Glières, dernière ascension hors catégorie de cette édition 2020, les deux hommes ont lâché leurs derniers compagnons d'échappée pour s'isoler irrésistiblement avant de profiter pleinement des trente derniers kilomètres.

Tour de France Un directeur sportif de Jumbo-Visma exclu du Tour pour "intimidation et injures" IL Y A 3 HEURES

Spectateur plaqué, Kwiatkowski et Carapaz à la Hinault-LeMond : L'arrivée de la 18e étape

Sport d'équipe

"En approchant de l'arrivée, on savait qu'on allait gagner, on entendait les gens crier, Gaby Rasch et Xabier Zandio (les deux des directeurs sportifs d'Ineos-Grenadier, ndlr) qui parlaient dans la radio, j'ai eu des frissons tout au long de la descente. On a fait un grand show", se régale Kwiatkowski, qui a également dédié ce succès à Nicolas Portal, le directeur sportif français de l'équipe britannique, brutalement disparu en début d'année.

Restait ensuite à décider qui de Carapaz ou Kwiatkowski allait s'adjuger l'étape. Pas question de sprint à deux. "On l'a décidé entre nous, Richard me l'a proposé, a expliqué le Polonais. Pour lui, l'objectif était le maillot à pois. A partir du moment où on savait qu'il allait l'avoir à l'arrivée, il m'a dit en substance que je pouvais avoir l'étape. Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis reconnaissant à toute l’équipe et en particulier à Richard. Je n’oublierai jamais ça.J'espère qu'il gardera le maillot à pois, je ferai tout pour." "Il a sacrifié de nombreux succès individuels pour l'équipe et je suis très content pour lui. Le cyclisme est un sport d'équipe et gagner comme cela est très spécial", a confié de son côté l'Equatorien.

Richard Carapaz et Michal Kwiatkowski savourent leur doublé. Crédit: Getty Images

"J’espère qu’Egan nous a regardés"

Redoutable coureur de course d'un jour, Michal Kwiatkowski a pris l'habitude de se muer en capitaine de route et en lieutenant de luxe ces dernières années sur le Tour de France, au sein de Sky puis Ineos, au service de Froome, Thomas ou Bernal. Champion du monde en 2014 et vainqueur de Milan-Sanremo en 2017, "Kwiatko" n'est guère habitué à jouer sa carte sur la Grande Boucle. Ce succès a donc valeur de récompense pour services rendus. "J’ai vécu de grands moments dans ma carrière cycliste, mais ça c’est totalement nouveau", a-t-il ajouté.

Ce magistral doublé, auquel s'ajoute donc la quête du maillot à pois, redore en une seule journée le bilan très terne jusqu'ici des hommes de Dave Brailsford, dont le Tour a viré au fiasco avec la déchéance puis l'abandon de leur leader, le tenant du titre Egan Bernal. Bon camarade jusqu'au bout, Kwiatkowski a aussi eu une pensée pour le Colombien : "J’espère qu’Egan nous a regardés, qu’il va mieux et qu’il a apprécié ce que nous avons fait aujourd’hui. Nous avons tout essayé les derniers jours et aujourd’hui finalement… la façon dont nous avons couru Richard et moi aujourd’hui, c’était incroyable. Nous avons traversé beaucoup de choses pendant ce Tour, nous méritons cette victoire."

Feu d'artifice pour Ineos, Roglic en gestionnaire : le résumé de la 18e étape

Tour de France Roglic : "J'espère que je passe pour un mec sympa" IL Y A 4 HEURES