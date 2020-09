En 2017 déjà, Peter Sagan avait connu pareille mésaventure sur le Tour mais son coup de coude avait envoyé Mark Cavendish dans les barrières et lui avait valu une exclusion. Cette fois, pas de chute et un simple déclassement pour le triple champion du monde qui vit décidément un Tour de France très compliqué. Pas assez véloce pour lutter avec Ewan, Bennett et Van Aert dans les sprints, il n'avait jamais fait mieux que 3e, mardi à Saint-Martin-de-Ré. A Poitiers il n'était vraiment pas loin de la victoire mais Ewan était encore le plus fort.