Troisième étape en 2019, deuxième en 2020, première en 2021 ? Avant de savoir si Julian Alaphilippe endossera le maillot jaune dès la première journée en Bretagne l'an prochain, il convient plutôt de se demander jusqu'où peut-il le garder sur l'édition actuelle. Comme il considère que porter le maillot jaune est " un honneur et une immense fierté ", il compte bien aller le plus loin possible. Sans se fixer de limite proche. Après tout, cette manière de faire avait plutôt bien fonctionné en 2019.

"J'étais fier de voir l'équipe rouler et me voir en jaune après deux étapes, a souri "Alaf' après l'arrivée à Sisteron. Je suis soulagé et beaucoup plus relax d'avoir gagné hier. Porter le maillot, c'est presque chaque jour un moment et une émotion différente". Pour aller plus loin avec un maillot qu'il a dompté, Alaphilippe sait qu'il va désormais évoluer sur le terrain de ses adversaires. Et ceux-ci sont nombreux.