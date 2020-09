Cyclisme

Tour de France 2020 - Pierre Rolland : "On a passé un mois sur ces routes, on les connaît par coeur"

TOUR DE FRANCE 2020 - L'équipe B&B Hôtels-Vital Concept connaissent les routes des deux étapes de ce weekend par coeur, et pour cause la formation possède un pied à terre dans la région et a passé un mois à rouler dans les Pyrénées.

00:01:47, 45 vues, il y a une heure