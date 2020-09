R.B. : "Je participe à la course la plus relevée de ma carrière, ça roule plus vite, on bat des records de montée, le niveau est ultra-haut. J'ai un niveau que je n'ai jamais eu par le passé et la forme est très bonne. Je pense que je suis un peu dans la même dynamique qu'Egan Bernal, même s'il est encore mieux que moi. Mais je suis réaliste. Il y a des coureurs qui sont beaucoup plus forts que moi. A moi d'en jouer pour essayer de courir différemment. Actuellement, Primoz Roglic et Tadej Pogacar ont une jambe de plus que tout le monde, on verra si cette vérité se perpétue pendant deux semaines. Les équipes sont un peu moins homogènes qu'au Dauphiné, il faut laisser le temps faire son oeuvre. Mais je ne fais pas de plan sur la comète, à me dire que les leaders seront isolés après 30 kilomètres, ce ne sera pas le cas."