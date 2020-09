Cyclisme

Tour de France 2020 - Warren Barguil : "Je suis très content de travailler pour Nairo Quintana"

TOUR DE FRANCE 2020 - Warren Barguil ne devrait pas attaquer entre Pau et Laruns. Et pour cause, Nairo Quintana joue le podium à Paris.

