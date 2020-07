TOUR DE FRANCE - Prévu au Danemark l'an prochain, le départ de la Grande Boucle pourrait finalement avoir lieu... en Bretagne. Selon Le Telégramme, le report de l'Euro de football et des Jeux Olympiques seraient la cause de ce possible changement de programme.

Le Danemark pourra-t-il accueillir le départ du Tour de France en 2021 ? Il y a peu, la question ne se serait même pas posée. Mais aujourd'hui, à l'heure où le coronavirus a reporté d'un an l'Euro et les Jeux Olympiques, elle est plus que légitime. En effet, comme le rappelle Le Télégramme, Copenhague sera l’hôte de quatre rencontres de l'Euro de foot. En plus de devoir gérer le coup d'envoi de la Grande Boucle. Pas simple. Résultat, l'organisateur du Tour ASO pourrait changer son programme.

Les JO, l'autre problème

Toujours d'après Le Télégramme, le grand départ pourrait ainsi avoir lieu en Bretagne. Les villes de Rennes et Lorient sont notamment évoquées. Loïc Chesnais-Girard, président de la région Bretagne, aurait d'ailleurs déjà reçu une première visite d'ASO dans cette optique. Si rien n'est encore fixé, l'idée semble toutefois bien réelle.

Autre détail, et pas des moindres : la course en ligne messieurs des JO de Tokyo a été programmée le 24 juillet, soit à la veille de l’arrivée du Tour de France. Pour éviter le problème qui s'annonce, ASO envisagerait d'avancer le départ de la Grande Boucle. Pas vraiment du goût de la ville de Copenhague, qui aurait d'ores et déjà manifesté son mécontentement concernant cette hypothèse. De quoi donner un peu plus de crédit à un éventuel départ en Bretagne...

