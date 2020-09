Leader depuis la veille et son chrono stratosphérique, Tadej Pogacar a du profiter de son unique journée en jaune. Mais c’était la plus importante puisqu’elle permet au Slovène de la formation UAE Emirates de remporter le Tour de France. A 21 ans. Dès sa première participation. Dernier enjeu de ce Tour de France 2020, la lutte pour le maillot vert n’a pas connu de suspense, Sam Bennett n’ayant pas laissé le moindre espoir à Peter Sagan. L’Irlandais de la Deceuninck-Quick Step, magnifiquement emmené par son équipe, s’est même offert le luxe de remporter une victoire de prestige, en devançant Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sur les Champs-Elysées.