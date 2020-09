" Personne ne veut prendre le maillot jaune comme ça, mais plutôt en gagnant ou en prenant du temps ", a ainsi déclaré Adam Yates, 4e de la Grande Boucle en 2016 et en embuscade au classement général après quatre jours de course grâce à sa 3e place, dimanche à Nice. Il avait alors été battu, notamment, par Alaphilippe, qu'il a détrôné à sa grande surprise.

Alaphilippe perd son maillot jaune à cause d'une pénalité !

Alaphilippe n'est plus en jaune : "Une faute professionnelle de son équipe", pour J.Durand

" J'étais dans le bus, je m'étais douché et quelqu'un a appelé mon directeur sportif pour lui demander que j'aille au podium ", a raconté le grimpeur britannique, qui s'était déjà trouvé dans une situation presque similaire sur le Tour de France, il y a 4 ans. Une situation dont le dénouement avait été différent.

Et peu importe la couleur de son haut, il a annoncé qu'il allait "tenter quelque chose" jeudi à l'arrivée au Mont Aigoual : "Je veux être impliqué, être agressif et essayer de gagner", a ainsi répété Adam Yates, présent "sur le Tour pour gagner des étapes". Et pas sur tapis vert