TOUR DE FRANCE - Emmanuel Hubert, le manager général d'Arkéa-Samsic, a dévoilé mercredi la liste des présélectionnés pour le Tour de France. Sans surprise, Nairo Quintana et Warren Barguil ont bien été retenus par l'équipe bretonne.

"De toute façon, les choses seront claires : ce sera tout pour Nairo et Warren qui sont deux coureurs de classe mondiale. Toute l’équipe sera axée autour d’eux." Dans un entretien accordé mercredi au Télégramme, Emmanuel Hubert a dévoilé les ambitions d'Arkéa-Samsic pour le prochain Tour de France et la liste des coureurs présélectionnés pour cette Grande Boucle dont le départ aura lieu à Nice, le 29 août prochain. Outre Nairo Quintana et Warren Barguil, l'équipe bretonne pourra compter sur Diego Rosa, Winner Anacona, Dayer Quintana, Maxime Bouet, Connor Swift, Clément Russo, Kevin Ledanois, Thibault Guernalec, Lukasz Owsian, Anthony Delaplace et Romain Hardy. Les huit coureurs qui formeront l'équipe pour le Tour seront choisis après les différents stages en montagne.

"L’objectif premier sera une victoire d’étape. Mais on ne s’interdit rien", a rappelé le manager général de l'équipe bretonne, qui annoncera sa liste finale après les différents stages d'été. Nacer Bouhanni n'en fera pas partie comme il l'a annoncé début juin. "Quand le parcours du Tour a été dévoilé, j'ai rapidement compris qu'il s'adressait aux grimpeurs. Je suis honnête envers l'équipe, envers moi-même", a-t-il confié à L'Equipe.

