Pour la quatrième fois de son histoire (après 1952, 1974 et 2008), la ville finistérienne lancera les hostilités du Tour, avec cette étape d'ouverture : Brest - Landerneau, une étape en ligne à la place du chrono prévu initialement au Danemark. Puis suivront l'alléchant et déjà casse-pattes Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne (27 juin), Lorient-Pontivy (28 juin) et Redon-Fougères (29 juin). "Nous discutions avec la région Bretagne du prochain Grand départ depuis 2018, expliquait Christian Prudhomme à l'AFP courant août. A l'automne dernier, on s'était calé sur 2022 et on avait prévu une annonce au printemps. Mais, bien évidemment, la pandémie est passée par là."