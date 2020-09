Steven Kruijswijk ne comprend pas. Absent du Tour à cause d'une blessure à l'épaule contractée en toute fin du Critérium du Dauphiné, le Néerlandais de la Jumbo-Visma a publiquement remis en cause le choix de sa formation de sacrifier Tom Dumoulin. Au four et au moulin lors de la traversée des Pyrénées, son compatriote a change de statut en l'espace de deux jours. De potentiel leader de rechange à Primoz Roglic, le coureur de Maastricht est devenu un simple gregario.

"La seule chose qui me dérange est que Tom n'est plus dans le coup pour remporter le classement général. Ce n'est pas bon pour l'équipe, même si Primoz a montré qu'il était en forme", a précisé Kruijswijk à Cyclingnews.com depuis Tignes où il se soigne. "Et je ne dis pas que c'est une erreur. Il n'y a avait pas besoin de faire ça à ce moment de la course, si tôt dans ce Tour de France. Car c'est un grand coureur et il est capable d'être au top niveau pendant trois semaines. C'était peut-être trop tôt de le sacrifier et de le mettre hors d'état de nuire."

Tour de France Parcours, favoris, stats, météo, horaires : Tout savoir sur la 10e étape IL Y A 2 HEURES

Il était peut-être mieux d'attendre et voir ce que Dumoulin aurait pu donner

Son travail en tête du peloton a mis les choses au clair concernant la possibilité de voir un aigle à deux têtes chez la puissante Jumbo. Dimanche, Dumoulin a d'ailleurs nettoyé le peloton dans le col de Peyresourde. Conséquence : Il a bouclé la 9e étape à 54" secondes du quatuor Pogacar-Roglic-Bernal-Landa et à 43 secondes du groupe Quintana-Bardet. Au classement général, Dumoulin a rétrogradé à la 14e place à 3'22" de son coéquipier slovène, qui a troqué sa tenue jaune de la Jumbo pour le jaune soleil du classement général. Sur le cas Roglic, il est d'ailleurs confiant, lui qui était censé le servir sur le Tour. "Je reste confiant en sa capacité pour ramener le maillot jaune. J'espère qu'il y arrivera."

Concernant Dumoulin, qu'il estime beaucoup, le 3e du tour 2019 en a remis quelque couche sur une situation qu'il déplore. "Ce n'est peut-être pas le meilleur choix et il aurait été plus intelligent d'attendre la fin de la deuxième semaine pour voir jusqu'où il aurait pu aller au lieu de le sacrifier en pulvérisant le peloton. Il était peut-être mieux d'attendre et voir ce qu'il aurait pu donner. Il n'aurait peut-être perdu qu'une grosse minute sur tout le week-end et il aurait pu avoir son mot à dire", a appuyé Kruijswijk.

"Tout s'est peut-être décidé en une demi-seconde. C'était peut-être dû à un manque de confiance en lui, sur le moment, après une si longue période sans courir. Mais ce n'était clairement pas le plan que j'avais compris venant de l'équipe", a-t-il avoué. "Mais, c'est comme ça. Je ne suis pas à sa place et je ne sais pas comment il se sent, comment vont les jambes. Donc s'il a estimé qu'il ne se sentait pas très bien lors de la première semaine, ou qu'il n'avait pas la confiance nécessaire, c'est son choix d'avoir couru comme ça."

Fête nationale slovène, grosse bagarre et final haletant : Le résumé de la 9e étape

Roglic le martèle encore : il est venu sur le Tour au "dernier moment"

Le plan de mettre Dumoulin en liquidateur n'était pas prévu par la Jumbo-Visma. Merijn Zeeman, le directeur sportif de l'équipe néerlandaise, l'a confirmé au quotidien AD lundi. "Il a fait ça instinctivement. Ce n'était pas nécessaire et cela ne faisait pas partie de notre plan. Nous en avons parlé après", a précisé le Néerlandais. Le DS ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il s'est également allé à une confession qui n'est pas une surprise sur Dumoulin : celui-ci ne se sent tout simplement parmi les "4-5 meilleurs coureurs" de ce Tour. Le doute n'est plus permis, c'est Primoz Roglic le seul et unique leader.

Primoz Roglic justement. Le Slovène a pris la parole lundi lors de la journée de repos et martelé une nouvelle fois qu'il était venu sur le Tour au dernier moment, car loin d'être remis de sa chute survenue la veille de l'arrive du Dauphiné. "J'ai eu beaucoup de douleurs. Ca a duré assez longtemps, j'ai pris au dernier moment la décision de faire le Tour, le mardi", a affirmé Primoz Roglic dans une vidéo diffusée aux médias par son équipe.

Concernant le maillot jaune, 'Rogla' a confirmé avoir hésité à le prendre dans les Pyrénées : "Ce sont des bons problèmes de se demander s'il faut prendre le maillot jaune ou pas, juge le Slovène. Mais si tu es vraiment fort, il vient de lui-même. On a montré qu'on le méritait". "Notre objectif est de l'avoir à Paris", souligne-t-il. Tout en concédant que "chaque jour sera un grand défi, peut-être encore plus maintenant avec le maillot". Malgré sa supériorité manifeste dans les Pyrénées, il n'écarte pas la concurrence. "Ce n'est que le début du Tour. On a une idée un peu plus nette mais encore beaucoup de choses vont arriver. Tout se précisera en troisième semaine."

Tour de France Pas de fracture pour Pinot, touché au sacrum IL Y A 8 HEURES