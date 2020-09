Tour de France

Dans la soirée, alors que la perte du paletot était entérinée, Julian Alaphilippe n’a pas contesté sa destitution. Il en a fait sobrement état sur Twitter : "Une décision que je dois accepter. La tunique dorée change d’épaules et c’est comme ça", et a félicité son coéquipier Sam Bennett pour la prise du maillot vert. Dans la zone d’arrivée, il avait montré la même distance, vis-à-vis de cette déception prégnante. Impatient de passer à autre chose : "Il n’y a pas de souci, demain [jeudi] je vais me relever et on n’en parlera plus."