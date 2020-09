Tour de France

Les étapes se suivent et ne se ressemblent pas forcément. L'ennui des derniers jours a laissé place à une formidable course de mouvement vendredi entre Millau et Lavaur. Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours non plus. Lors du Tour 2019, on avait beaucoup épilogué sur la mauvaise gestion de Thibaut Pinot et ses hommes dans l'étape d'Albi. Un coup de bordure, le piège qui se referme et une minute quarante perdue à l'arrivée.

Vendredi, alors que le Tour repassait par les routes du Tarn, ça n'a pas loupé : le vent a encore frappé. Les bordures se sont à nouveau formées. Mais Pinot est resté devant. Une satisfaction personnelle et peut-être plus encore collective, car toute l'équipe Groupama-FDJ a magnifiquement géré la situation. Peu de favoris ont été piégés, mais Tadej Pogacar, Mikel Landa et Richie Porte ont tout de même lâché 80 secondes dans l'affaire.

"L'année dernière, il nous a manqué un petit quelque chose collectivement, ça n'avait pas été une bonne journée pour nous, rappelle le directeur sportif, Philippe Mauduit. Aujourd'hui, c'était une grosse journée, une journée importante. Il ne fallait pas se louper collectivement. Je crois qu'ils ont fait le job." Plutôt, oui.

Et c'est bien cet ouvrage collectif qui a frappé les esprits, comme le souligne notre consultant Jacky Durand : "Autour de Pinot, il y avait les habitués, ceux qui devaient être là, comme Kung ou Ladagnous, mais la bonne surprise, c'était de voir Valentin Madouas ou Rudy Molard. David Gaudu était encore là à la sortie de Castres aussi. L'épisode d'Albi a laissé des traces, ils n'avaient pas envie de renouveler ça. Ils ont couru de manière collective et on les a même vus rouler dans le final."

Même Thibaut Pinot, déchainé, n'a pas hésité à prendre des relais en tête du premier peloton dans les vingt derniers kilomètres. Le plus dur était fait et, dans ce final, l'adrénaline avait chassé le stress. Si tout le monde a joué son rôle, celui de Stefan Küng, l'ange gardien de Pinot sur ce type de parcours, a été particulièrement précieux. "Quand Bora a mis en route dès le début de l'étape, raconte le Suisse, j'ai dit aux gars 'faut s'accrocher, ça ne va pas s'arrêter, ça va être comme ça jusqu'au bout."

Ce fut le cas et Küng a alors adopté vis-à-vis de son leader la seule méthode qui vaille en la matière : cale-toi dans ma roue et n'en bouge pas. Ce qui, dans sa bouche, donne ça : "Au début, dès fois, il était entre guillemets un peu perdu. Je lui ai dit : 'Ecoute, je ne peux pas me retourner dans une course comme ça. Alors il faut que tu restes dans ma roue.' Après, j'ai senti qu'il était vraiment dedans. Il arrivait à se replacer chaque fois qu'il reculait un peu." Heureux de voir que le travail a été bien accompli, Küng confirme les propos de son directeur sportif. "On a vraiment fait une bonne étape, tout l'équipe", insiste-t-il.

Le gain n'est ni négligeable, ni décisif. D'abord parce que les principaux rivaux de Thibaut Pinot figuraient eux aussi dans le bon wagon. Roglic, Bernal, Quintana, Dumoulin. Ensuite parce que les victimes principales, Pogacar, Landa, voire Carapaz et Porte, n'ont concédé qu'une minute vingt. "Ce ne sont pas de gros écarts, ce sont des écarts", nuance ainsi Philippe Mauduit. Mais Pinot en sait quelque chose, ces dizaines de secondes-là, parfois, on ne les comble jamais complètement.

Il y a six jours, les Groupama-FDJ avaient morflé sous le déluge niçois et, plus globalement lors du premier week-end. "Les premières étapes, glisse Valentin Madouas, c'était compliqué pour l'équipe. On était pratiquement tous tombés." Le début de semaine a consisté à récupérer, panser, soigner, digérer. "Les jours suivants, poursuit le "rookie", on est resté plutôt cool, on s'est dit qu'il fallait garder des forces". Ne pas bouger à Orcières-Merlette ou sur les pentes de la Lusette, c'était aussi le moyen de se préparer à répondre présent dans une étape comme celle de vendredi.

Pour autant, tout reste à faire. "On ne va pas s'enflammer ce soir, prévient Mauduit. C'est encore une étape qui va marquer les organismes. Dans le final, on le voyait, tout le monde était fatigué. Les premières étapes ont marqué les corps et les esprits, avec en plus la chaleur qui s'est invité sur ce mois de septembre qui rend la course encore plus difficile. Il reste un long chemin à parcourir." Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ce qui n'est pas perdu n'est plus à perdre. Car dans ce type d'étape, ne rien perdre, c'est déjà gagner.

