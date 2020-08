Cyclisme

Tour de France - Le débat des Rois de la Pédale : "Un Tour sans public... et sans saveur ?"

TOUR DE FRANCE - Dans les Rois de la Pédale, Guillaume di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel ont débattu autour du thème : "Un Tour sans public et sans saveur ? Pour nos consultants, la course reste la course. Ce quasi huis clos pourrait même profiter à Thibaut Pinot...

