Il faudra finalement attendre la fin de semaine pour connaître le tracé de l'édition 2021 de la Grande Boucle. Mardi soir, ASO, la société organisatrice de l'épreuve, a annoncé que la présentation du Tour, qui était prévue jeudi dans une grande salle parisienne, était reportée en raison de la situation sanitaire. Le parcours sera présenté dimanche lors d'une édition spéciale Tour de France sur France 3 , dans l'émission Stade 2 . En 2021, la Grande Boucle partira de Brest et restera pendant quatre jours en Bretagne .

Les organisateurs n'ont officialisé jusqu'à présent que le Grand départ en Bretagne, la région-hôte du coup d'envoi de la 108e édition de la plus grande course du monde. Le Tour de France 2021 devait partir initialement de Copenhague pour la première des trois étapes danoises. Mais l'impossibilité de concilier Euro et Tour pour les autorités danoises, a amené le changement de lieu, dès lors que le programme inchangé des compétitions des JO de Tokyo ne permettait pas de glissement de dates.