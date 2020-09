Tour de France

Julian Alaphilippe a-t-il commis une erreur tactique ?

Simon Farvacque

Je pense que la Deceuninck-Quick Step et Julian Alaphilippe n’ont pas adopté la tactique idéale pour s’imposer ce jeudi. Au contraire d’une équipe Sunweb dont le coup de force a été brillant. C’est en attaquant dès la Côte de la Croix du Pey que la formation du vainqueur du jour, Marc Hirschi, a réussi à faire la différence. Elle a placé trois hommes à l’avant, dont sa meilleure carte en la personne du jeune suisse, alors que l’équipe d’Alaphilippe semblait dans l’optique de lui mettre en place de potentiels relais (Bob Jungels, Dries Devenyns, outre Kasper Asgreen déjà échappé depuis longtemps).

La stratégie de positionner des pions à l’avant aurait été bonne… si Hirschi ne s’était pas retrouvé en tête de course. A partir du moment où la présence de celui-ci a été constatée, la Deceuninck-Quick Step aurait à mon sens dû faire attaquer Alaphilippe ou faire relever Jungels et Devenyns, pour rouler en tête de peloton. Elle est au contraire restée dans un entre-deux pénalisant. Quand l’ancien maillot jaune a fait le jump pour tenter de se servir de ses appuis, Hirschi avait déjà pris l’ascendant. Les deux hommes ont monté le Suc au May au même rythme, mais l’Helvète n’a jamais perdu son coup d’avance.

Cette potentielle erreur, discutable, a-t-elle influé sur le sort de la course ? Peut-être. Mais peut-être pas. Et je penche plutôt pour cette option, tant Hirschi m’a semblé fort. Pour résumer : Deceuninck-Quick Step aurait pu mieux faire lors de cette 12e étape propice aux mouvements de course. Mais c’est surtout la Sunweb qui a eu tout bon.

Christophe Gaudot

"Marc Hirschi a vraiment été le plus fort, il l'a mérité. Pas de regrets". Au micro d'Eurosport, Julian Alaphilippe a résumé ma pensée. Je doute sincèrement que le Français, déjà vainqueur à Nice devant Hirschi, pouvait faire mieux sur ce final extrêmement bien tracé et tellement difficile vers Sarran. On pourra toujours se dire que le leader de la Deceuninck-Quick Step est sorti à contre-temps ou que son équipe a mal utilisé ses cartes, premièrement je n'en suis pas si convaincu, et deuxièmement, il aurait fallu un plan plus que parfait pour faire flancher Hirschi ce jeudi. Et encore.

Si Julian Alaphilippe a besoin d'une stratégie au millimètre pour s'imposer cette année, c'est parce qu'il n'a pas la forme du Tour de France 2019, tout simplement. A Nice déjà, on avait été surpris de voir Hirschi et Yates parvenir à le suivre là où personne n'avait pu le faire lors de son brillant succès à Epernay en 2019.

Le Français avait alerté au mois d'août sur un état de forme différent par rapport à l'exceptionnelle cuvée de l'an dernier. Les faits lui donnent raison. Oui, il court un peu à contre-temps, oui on l'a vu s'agacer parce qu'il ne recevait pas de soutien dans le groupe de poursuivants mais non je ne pense pas que lui ou son équipe ont commis une erreur tactique fatale. Alaphilippe est tombé sur plus fort que lui. C'est rare, mais ça arrive.

Peter Sagan a-t-il dit adieu au maillot vert ?

Simon Farvacque

Je pense que la course au maillot vert est loin d’être pliée. En ne reprenant que 2 points à Sam Bennett à l’issue d’un final durant lequel il a dû cravacher pour ne pas terminer loin, Peter Sagan n’a pas réalisé l’opération du siècle ce jeudi, en direction de Sarran. Mais il a prouvé qu’il n’avait pas déposé les armes et qu’il ne comptait pas le faire. Même avec 66 points de retard.

Le parcours très montagneux que le Tour de France réserve aux coureurs dans les dix jours à venir risque de faire plus de mal à Bennett qu’à Sagan. Lors de la 19e étape, qui promet d’être musclée entre Bourg-en-Bresse et Champagnole, voir le Slovaque faire un carton plein (70 points) et l’Irlandais signer un zéro pointé n’est pas inimaginable.

De plus, Sagan est bien placé pour savoir qu’un sprint ne rapporte pas toujours de gros points. Que ce soit pour problème mécanique ou en raison d’un déclassement. Et il n’a pas l’apanage de ces désagréments. Reste une excellente nouvelle pour Bennett : la plupart des sprints intermédiaires qu’il reste à disputer sont situés en début de course, avant les grands cols. Cela contribue à faire de lui le favori pour l’obtention du maillot vert. Le favori d’un match encore plein de suspense.

Christophe Gaudot

On le savait, personne n'a été surpris : Peter Sagan avait soif de revanche au lendemain de sa disqualification justifiée à Poitiers. Le Slovaque a essayé plusieurs stratégies pour effacer une partie du retard accumulé - 68 points - mais rien n'y a fait. Et c'est avec deux maigres unités glanées sur Sam Bennett qu'il a achevé la 12e étape. Un bilan décevant et un signe pour la suite : je pense que c'est l'Irlandais qui montera, ceint du paletot vert, sur le podium à Paris.

Soixante-six points, voilà donc le retard de Peter Sagan. Jamais il ne s'est retrouvé en si mauvaise posture à dix jours de l'arrivée. Avançons premièrement une évidence : "Peto" ne devrait pas reprendre beaucoup de points à Bennett sur les rares arrivées massives jusqu'à Paris. Ne lui reste donc que les sprints intermédiaires ou les arrivées difficiles pour inverser la tendance.

Seulement voilà, Sagan n'est plus l'immense coureur passe-partout qu'il a été. Il souffre dans les ascensions, aussi je ne crois pas qu'il puisse jouer la victoire là où Bennett sera absent. Une fois peut-être, à Champagnole lors de la 19e étape, et encore. Pour le reste, les sprints intermédiaires sont, à l'exception de l'étape de vendredi, placés avant les principales difficultés. Comment dans ces conditions Sagan pourrait espérer marquer de gros points face à Bennett ? Si celui-ci voit Paris, il le verra en vert selon moi.

La 13e étape accouchera-t-elle de gros écarts entre favoris ?

Christophe Gaudot

Premièrement, peut-on s'attendre à des offensives des favoris ? Je réponds oui sans hésitation à cette interrogation. Tadej Pogacar et Mikel Landa, respectivement à 44 et 102 secondes de Primoz Roglic ont encore du retard à effacer, Romain Bardet lorgne toujours le maillot jaune, qui plus est sur des routes qu'il connaît, les forts pourcentages du final n'avantagent pas le train d'une équipe… Autant d'arguments en faveur d'une bataille entre leaders.

A la question que l'on me pose, je répondrai en revanche non. Je ne remets pas ici en cause le tracé de cette 13e étape puisqu'avec ses 4 400 mètres de dénivelé, il a de quoi effrayer. Je pense en revanche que l'écart de niveau entre les favoris va rester très faible, comme dans les Pyrénées où finalement Roglic, Bernal, Landa et Pogacar n'ont repris qu'onze secondes à la pédale sur les autres. J'estime qu'on a laissé faire le dernier cité et que c'est pour ça qu'il a pu en reprendre 40 samedi à Loudenvielle.

Je ne dis pas qu'un coureur ne peut pas prendre du temps à ses adversaires, j'espère d'ailleurs que Romain Bardet sera capable de glaner une bonne trentaine de secondes sur Roglic, suivez mon regard, mais je pense que la vraie bagarre aura lieu dans les Alpes, dans les grands cols de ce Tour 2020, au Grand Colombier puis au Col de la Loze et enfin à La Planche des Belles Filles. En somme, j'estime que le suspense sera encore total dimanche matin au départ de la 15e étape.

Simon Farvacque

Si on jette seulement un coup d’œil au profil de la 13e étape de ce Tour, on peut l’assimiler à une étape de moyenne montagne susceptible d’accoucher d’une souris. Rien ne garantit qu’elle ne répondra pas à cette description dans 24 heures. Mais plus on la regarde de près et plus la perspective d’un jour qui va compter concernant la course au maillot jaune tient la corde.

D’une part, avec 4 400 mètres de dénivelé positif, cette étape est la référence en la matière, au sein de cette 107e Grande Boucle. Sur les 191,5 km reliant Châtel-Guyon au Pas de Peyrol, bon courage pour trouver une borne de plat. Le parcours usant par excellence. Difficile tout de même d’imaginer un favori perdre le contact avant les vingt derniers kilomètres.

Mais le final, justement, peut s’avérer redoutable, avec l’enchaînement Col de Néronne (3,8 km à 9,1%) - Puy Mary (5,4 km à 8,1%). Jusqu’à présent, sur ce Tour, les arrivées en altitude se faisaient à l’issue de cols "roulants", les portions les plus abruptes étant reléguées assez loin des différentes lignes d’arrivée. Cela va changer ce vendredi.

A la clef, il y aura peut-être une grosse défaillance, ou deux. Mais surtout des écarts qui resteront de l’ordre des 30-40 secondes à mon avis. Rien de rédhibitoire, certes. Mais déjà une nouveauté dans ce Tour, que Primoz Roglic ne domine "que" grâce aux bonifications, après 12 étapes. Sans elles, il serait dans le même temps qu'Egan Bernal, son dauphin. Il est temps que ces deux hommes (entre autres) se départagent autrement.

