Tim Wellens, touché à l'entraînement, a renoncé au Tour de France (29 août au 20 septembre). Son équipe Lotto a décidé de la remplacer par son compatriote Frederik Frison. La formation belge reste articulée autour de son sprinteur australien Caleb Ewan et compte plusieurs autres anciens vainqueurs d'étapes dans ses rangs, l'Allemand John Degenkolb et les Belges Thomas De Gendt et Philippe Gilbert.

L'équipe Lotto au Tour de France :

Caleb Ewan (AUS), Steff Cras (BEL), Jasper De Buyst (BEL), Thomas De Gendt (BEL), John Degenkolb (GER), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Roger Kluge (GER)

