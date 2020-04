La question n'est pas encore tranchée. Mais un report du Tour de France 2020 est de plus en plus probable. Initialement prévue du 27 juin au 19 juillet, et face à la crise sanitaire du Covid-19 et le confinement imposé un peu partout dans le monde, la Grande Boucle pourrait voir son départ décalé de plusieurs semaines. C'est en tout cas ce qu'imagine Marc Madiot. Dans un entretien auprès de FranceInfo, le manager général de l'équipe Groupama-FDJ a évoqué cette hypothèse.

"Je n'y crois pas pour la fin du mois de juin et de juillet. Je pense que ce sera plus tard dans l'été" a expliqué le président de la Ligue national de cyclisme. "Il faut d'abord sortir de la période que nous connaissons et envisager un calendrier qui pourrait permettre aux athlètes de s'entraîner et de se remettre en condition pour participer à un éventuel Tour de France." poursuit-il.

Un huis clos plutôt qu'un report?

Un temps évoquée, l'option de disputer la course à huis clos, ne semble pas non plus faire l'unanimité auprès de Marc Madiot : "Un huis clos total par rapport au public cela me paraît difficile à envisager notamment dans la partie technique de cette mise en place. Il me semble difficile, et délicat sur 4 000 km de course, d'empêcher la présence du public à un moment ou à un autre" décrit-il.

La décision du report ou de l'annulation du Tour 2020 devrait être prise dans les prochains jours. Pour l'heure, le scénario privilégié par ASO, organisateur de l'évènement, serait de décaler la course de quelques semaines.