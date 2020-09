Guillaume Martin (3e à 9’’)

Sa première semaine

Elle est parfaite. Déjà en forme sur le Tour de l’Ain et le Dauphiné (3e), le Français a couru comme un leader qu’il est devenu : à l’avant, attentif et concentré. Jamais piégé, le grimpeur est là où personne il y a un an, si ce n’est peut-être Cédric Vasseur – ne le pensait capable d’être sur le Tour. Non content d’être au contact des meilleurs, il a tenté sa chance à Orcières-Merlette avant de prendre la 3e place du sprint. Et, à Lavaur, il n’a jamais été inquiété par les bordures. De tous les Français encore dans le coup au général, c’est clairement celui qui a semblé le plus fort jusqu’ici.

Ses objectifs

Comme tout Cofidis, qui en attend une sur le Tour depuis 2008 et le succès de Chavanel à Montluçon, c’est la victoire d’étape qui prime sur le reste. Même si le général est forcément dans un coin de sa tête.

Sa stratégie dans les Pyrénées

Offensif de nature, le Français n’aura droit à aucun bon de sortie de la part des favoris vu son classement et son état de forme. S’il ne vise vraiment qu’une étape, il passera toutefois forcément à l’offensive dans la dernière ascension d’une des deux étapes. Marie-Blanque semble vraiment idéale pour cela, avec son final très compliqué. Mais le top 5 annoncé en début d’année par son manager Cédric Vasseur ne semble pas si utopique que cela.

Romain Bardet (7e à 13'')

Sa première semaine

Lui a évité l'hécatombe samedi dernier à Nice. Ce n'était pas une mince affaire et c'est un vrai plus pour lui par rapport à ses adversaires. Ceux qui sont allés à terre ne ressentent sans doute plus de douleur mais ils ont forcément puisé dans leurs réserves, mentales et physiques.

Pour Bardet, tout va bien. A Orcières-Merlette et au Mont-Aigoual, il a terminé facilement dans le groupe des favoris. Jamais il n'a semblé au bord de la rupture. Mieux, vers Lavaur, il était parfaitement placé au moment de la bordure des Ineos. Si son équipe ne s'est pas montrée comme les Groupama-FDJ, Mikaël Chérel était présent à ses côtés. C'est un proche et c'est important pour lui.

Ses objectifs

Avant le Tour, Romain Bardet est resté énigmatique. La faute à une édition 2019 catastrophique qui a laissé des traces Le général ? Pourquoi pas. Les étapes ? Oui ! Pour le moment, Bardet semble se concentrer sur le premier objectif.

Sa stratégie dans les Pyrénées

Puisqu'il n'a pas perdu du temps jusqu'ici, Bardet est condamné à une course d'attente, au contact des meilleurs. Au moins jusqu'au sommet de Peyresourde. Avec ses qualités de descendeur, il peut ensuite filer vers Loudenvielle plus vite que quiconque. Il pourrait ainsi remporter une étape tout en faisant une bonne opération au général. S'il venait à montrer ses limites samedi, il aura, peut-être, le loisir de prendre l'échappée dimanche.

Thibaut Pinot (9e à 13'')

Sa première semaine

Elle avait extrêmement mal commencé avec cette chute à quelques encablures de l'arrivée à Nice. Depuis, Thibaut Pinot laisse passer le temps. Toute journée à peu près calme sur le Tour est une journée qui le rapproche de sa forme optimale. Il a géré, en souffrant un peu, sur les deux arrivées en altitude mais il a rassuré ce vendredi dans la bordure.

Pour son équipe, le schéma est le même. De l'inquiétude quand David Gaudu a frôlé l'abandon dimanche puis de la confiance avec une belle démonstration collective vers Lavaur. Si Gaudu ne sera sans doute pas encore au top ce weekend, les autres répondent présent.

Ses objectifs

"Seule la victoire est belle". Thibaut Pinot a ce mantra tatoué, en italien, sur le bras. Après son Tour 2019 et sa démonstration dans les Pyrénées, le Franc-Comtois n'a qu'une chose en tête : remporter la Grande Boucle.

Sa stratégie dans les Pyrénées

En 2019 c'est là qu'il avait montré qu'il était le meilleur grimpeur parmi les leaders. Pinot fera-t-il bis repetita ? Rien n'est moins sûr. Il ne cesse de parler de la troisième semaine et il a besoin de son compère Gaudu pour secouer la troupe. Avec aucune arrivée en altitude, Pinot n'est pas sur son terrain favori. Il tentera de suivre l’attaque d'un rival important mais ne devrait pas être à l'initiative.

Julian Alaphilippe (11e à 15’’)

Sa première semaine

Avec une victoire d’étape à Nice, sa première de la saison, et deux jours passés en jaune, sa première semaine est forcément plus que positive. Son attaque dans le col des Quatre Chemins dimanche dernier est la seule qui ait été victorieuse sur ce début de Tour de France et a causé les seuls écarts enregistrés entre les favoris avant les bordures de Lavaur. Mais une erreur d’inattention, un bidon bêtement pris dans les vingt derniers kilomètres et cette pénalité de 20’’ aussi sévère que règlementaire lui coûtent un maillot jaune qu’il devrait toujours avoir sur les épaules.

Ses objectifs

Avant le Tour, il assurait viser une victoire d’étape et rien d’autre. Mais on ne serait étonné ni de la voir se battre pour le général comme l’an dernier (5e), ni se battre pour le maillot vert (6e, à 56 pts de Sagan).

Sa stratégie dans les Pyrénées

Il l’a dit : depuis la perte de celui-ci, il ne pense qu’à récupérer le maillot jaune. Et, avec deux étapes sans arrivées au sommet, les Pyrénées sont pour cela parfaitement tracées. L’arrivée à Loudenvieille samedi est idéale : il peut attaquer dans Peyresourde et se jeter dans la descente et les leaders penseront à l’étape de dimanche. En descente, peu de favoris sont capables de le suivre – clairement pas Yates - et, parmi ceux-ci, encore moins accepteront d’y prendre tous les risques.

