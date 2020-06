TOUR DE FRANCE - Nacer Bouhanni fera l'impasse sur le Tour de France (29 août au 20 septembre), "une décision collégiale prise avec son équipe Arkea-Samsic" de l'avis du sprinteur français.

Nacer Bouhanni ne s'alignera pas sur le prochain Tour de France (29 août au 20 septembre). "Je me suis rapidement fait à cette idée lorsque le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé. J'ai rapidement mesuré qu'il s'adressait avant tout aux grimpeurs", a déclaré le Vosgien dans une interview publiée sur le site de son équipe Arkea-Samsic.

"Envie de faire un gros mois d'août"

"Le Tour de France reste l'un des grands objectifs de ma carrière, qui est de décrocher une victoire d'étape", a ajouté Bouhanni, qui n'a jamais connu la réussite lors de ses trois premières participations, au contraire du Giro et de la Vuelta (trois succès d'étape dans chacun de ces deux grands tours). "Je sais que je n'ai jamais encore eu l'occasion de m'exprimer à 100% sur cette course, mais cela viendra forcément à l'avenir", a estimé le Lorrain (29 ans) qui se projette plutôt sur l'édition 2021 de la Grande Boucle, a priori plus favorable aux sprinteurs dès lors que le départ sera donné au Danemark.

Bouhanni, qui doit reprendre la compétition en Espagne, au Tour de Burgos (28 juillet au 1er août), a fait part de son "envie de faire un gros mois d'août", avec notamment Milan-Sanremo le 8 août. Il s'est déclaré également intéressé par une sélection en équipe de France si le championnat d'Europe avait lieu à Plouay (Morbihan).

