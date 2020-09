ETAPE 11 – MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Départ : Châtelaillaon-Plage

Arrivée : Poitiers

Distance : 167,5 km

Heure de départ : 13h40

Heure d'arrivée : Aux alentours de 17h28 (moyenne calculée à 44 km/h)

Type : Plat

Le profil de la 11e étape : Pour un sprint royal ?

LE PARCOURS

Bis repetita. Après avoir effectué vers l’ïle de Ré l’étape la plus plate de ce Tour de France 2020, le peloton devrait connaitre une nouvelle journée tranquille sur la route de Poitiers. Mais si le vent pouvait quelque peu inquiéter les équipes en Charente-Maritimes, ce ne devrait pas du tout être le cas cette fois-ci, avec une plus classique lutte entre les sprinteurs et l’échappée.

Sur le papier, ce 11e opus devrait être le plus calme et le plus tranquille du Tour avec, certes, une ascension répertoriée (la côte de Cherveux) mais elle n’aura rien d’insurmontable avec ses 1,1km à 4,4%. Un choix des organisateurs qui souhaitaient "mettre le peloton à l'abri des difficultés, avec une approche de Poitiers qui se fait par des routes protégées (du vent)", selon les dires du directeur de course Thierry Gouvenou. Surtout le final sera favorable au retour du peloton avec de longues lignes droites jusqu’à Poitiers. Et on voit mal les sprinteurs rater une de leurs dernières opportunités.

METEO

Il fera chaud sur la route du Tour avec 28° annoncé mais pas d’inquiétude concernant le vent pour le peloton. Si des rafales à 25km/h sont prévues, il sera de face sur la toute de Poitiers et ne poser aucun souci aux coureurs.

LA RETRO

Poitiers a connu trois arrivées du Tour de France mais aucun de ses maillots jaunes n’aura été mythique que celui de 1971. Le grand Eddy Merckx était alors sur la route de son troisième Tour de France, qu’il allait facilement remporter deux jours plus tard. Et, à Poitiers, c’est au sprint que s’est joué la victoire d’étape du Français Jean-Pierre Danguillaume devant le Néerlandais Jan Krekels. La deuxième de ses sept succès sur les routes de la Grande Boucle.

LA STAT : 3

Traditionnelle ultime arrivée du Tour du Poitou-Charentes, devenu Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine depuis 2018, Poitiers a souvent été le théatre d’arrivée massive. Parmi les coureurs s’étant déjà imposés dans la ville poitevine sur cette épreuve, trois sont dans le peloton de ce Tour de France 2020 : Matteo Trentin en 2015, Sonny Colbrelli en 2016 et surtout Jesus Herrada, vainqueur à deux reprises en 2013 et 2014.

Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren) et Matteo Trentin (CCC) sur le Tour de France 2020 Crédit: Getty Images

LE COUREUR A SUIVRE : ELIA VIVIANI

Passé à côté de sa première semaine, Elia Viviani (Cofidis) a bien mieux débuté sa deuxième semaine en accrochant enfin un top 5, avec une 4e place prometteuse à Saint-Martin-de-Ré. Pas de quoi satisfaire l’Italien, qui "ne peut pas me contenter d'une 4e place. Je suis ici pour me battre pour la victoire”. Dans le dur depuis le début de la saison, l’Italien n’a plus gagné depuis quasi un an et le 21 septembre 2019, sur le Tour de Slovaquie. Cofidis attend elle une victoire sur le Tour depuis 2008 et celle de Sylvain Chavanel à Montluçon. Alors pourquoi ne pas mettre fin à ces attentes mercredi ?

Elia Viviani (Cofidis) sur la 2e étape du Tour de France 2020 Crédit: Getty Images

