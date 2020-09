Le week-end s’annonce chargé, du côté des Pyrénées. Le début du Tour l’avait été également... jusqu'à mardi soir. Depuis, toute possibilité de respiration est la bienvenue. On l’a vu mercredi, sur les routes menant à Privas. On l'a vu, aussi, ce jeudi. Possible que cette étape, la 7e du Tour de France 2020, soit du même acabit. En tout cas, le profil des 168 kilomètres au programme s’y prête parfaitement. Pour rallier Lavaur, où sera jugée l’arrivée, il y aura trois côtés, les deux premières en 3e catégorie, la dernière en 4e.