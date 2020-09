Christian Prudhomme avait été testé à plusieurs reprises en amont du Tour de France, les 6, 7 et 27 août, à l'avant-veille du grand départ à Nice. Tous s'étaient avérés négatifs. "D'après les éléments qui m'ont été donnés, ça vient juste d'arriver", a-t-il confié. De par ses fonctions, il est amené chaque jour à rencontrer les élus et les invités. Même avec le respect des gestes barrières et le port du masque, il se trouve plus exposé que le peloton. "C'est pour cette raison que je n'appartiens pas à la 'bulle course', celle des coureurs et des équipes, et n'ai pas de contacts avec les coureurs", a-t-il expliqué.