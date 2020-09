Tour de France

On prend les mêmes et on recommence. Comme au Dauphiné, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conclu l'énorme travail de son équipe en remportant la quatrième étape du Tour au sprint devant Tadej Pogacar (UAE) et Guillaume Martin (Cofidis) à Orcières-Merlette. Julian Alaphilippe, gêné dans le sprint final, a pris la cinquième place mais l'autre objectif, à savoir la conservation du maillot jaune, est atteint sans difficulté. Thibaut Pinot, discret, termine dans le groupe des favoris.

En 1971, Luis Ocana avait éparpillé ses adversaires et repoussé son second à six minutes. Près de cinquante ans plus tard, c'est un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est présenté pour la gagne à 1 850 mètres d'altitude. A ce jeu-là, Julian Alaphilippe aurait pu sortir gagnant mais le Français n'avait pas les mêmes jambes qu'à Nice et il a, en plus, été un peu enfermé à l'approche de l'emballage final. Primoz Roglic n'a pas eu ce problème-là, et pour cause, c'est de devant qu'il a lancé son accélération. Le tout grâce à un énorme travail de Wout Van Aert.

Van Aert a fait très mal

A un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée, plus de cinquante coureurs s'accrochaient dans le premier groupe. Et puis le Belge est entré en scène. Son relais de deux kilomètres a écrémé le peloton réduit de plus de moitié sous son action. Quand Van Aert s'est écarté, Guillaume Martin (Cofidis) a tenté sa chance, sans succès, ramené à la raison par Roglic lui-même. Le Slovène s'est donc imposé, battant Pogacar, Martin, Quintana et Alaphilippe, toujours maillot jaune, dans cet ordre. Buchmann a lâché neuf secondes, Carapaz 28.

On imaginait une guerre pour l'échappée dans une étape au scénario incertain, elle n'a pas eu lieu, c'est peu de le dire. Dès leur première accélération, Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale), Tiesj Benoot (Sunweb), Nils Politt et Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Mathieu Burgaudeau (Total Direct-Energie) et Quentin Pacher (B&B Hotels - Vital Concept) se sont détachés.

Alaphilippe égale Ocana

L'entente n'a pas été excellente dans ce groupe même si personne n'a contesté les points de la montagne à Pacher, Avec régulièrement moins de trois minutes d'avance, le groupe a su très tôt qu'il ne pourrait se jouer la victoire à Orcières-Merlette. Tiesj Benoot, sans doute le plus fort à l'avant, a lui vu ses espoirs disparaître quand il a manqué un virage et heurté une glissière de sécurité dans la descente de la Côte de l'Aullagnier.

Sa chute a animé une étape finalement décevante, à l'image de l'ultime montée. Julian Alaphilippe aurait sans doute espéré l'emporter mais à défaut de victoire ou de bonifications, sa cinquième place sur la ligne lui assure un 17e jour en jaune sur le Tour de France. Il dépasse ainsi les 16 de Bernard Thévenet mais il égale surtout le total du mythique Luis Ocana. Le tout à Orcières-Merlette, dans un joli clin d'oeil de l'histoire.

