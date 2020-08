Le favori sera au départ. Vainqueur du Tour de l'Ain et maillot jaune avant son abandon au matin de l'ultime étape sur le Critérium du Dauphiné, Primoz Roglic sera dans le peloton qui s'élancera de Nice pour le 107e Tour de France samedi. Le Slovène l'a annoncé ce jeudi et c'est un soulagement pour son équipe Jumbo-Visma. Moins sans doute pour ses adversaires.

"Je suis au départ, c'est une bonne nouvelle. Je suis heureux d'être ici et je vais faire de mon mieux", a déclaré le 4e de la Grande Boucle 2018. A terre sur la quatrième étape du Dauphiné, Primoz Roglic avait préféré se retirer au matin de l'ultime journée, laissant à Daniel Martinez le soin de remporter la course devant Thibaut Pinot et Guillaume Martin. Cette semaine, il avait émis un léger doute sur sa participation auprès de la télévision slovène. Tout semble finalement être rentré dans l'ordre.