TOUR DE FRANCE - Révélation de la saison dernière avec notamment une 3e place sur la Vuelta, Tadej Pogacar (Team UAE) a hâte de reprendre la compétition. Le Slovène estime que les attentes sont moins grandes autour de lui après la pandémie de Covid-19 et que la tenue du Tour n'est pas assurée.

Que va faire Tadej Pogacar cette saison ? Après ses victoires sur les tours d'Algarve et de Californie l'année dernière, son podium sur le Tour d'Espagne (3e), le tout à seulement 21 ans, le Slovène a débuté 2021 avec une pancarte : celle d'un des cracks du peloton. Après une deuxième place au UAE Tour, et une quarantaine à Abou Dhabi, la pandémie de Covid-19 a mis le cyclisme à l'arrêt. Une catastrophe qui aura un effet positif pour lui.

"Je pense qu'il y a moins de pression sur mes épaules, explique-t-il à Cyclingnews. Les gens n'attendent pas des choses folles de ma part après la pandémie." Alors qu'il doit participer à son premier Tour de France cette année, Pogacar explique que certains dans son entourage "doutent" qu'il puisse avoir lieu. Rappelons que le Tour de France doit s'élancer du 29 août de Nice pour s'achever le 20 septembre à Paris.

Dans tous les cas, le grimpeur slovène estime qu'il est "trop tôt" de parler d'un bon classement général sur la plus grande épreuve du monde. "Je vais bien me préparer, je ferai ce que je peux mais je ne peux parler de résultats, a-t-il avoué. Ce sera même sans doute plus difficile que les autres années avec les coureurs qui avaient prévu le Giro ou la Vuelta et qui viendront sur le Tour".

Après une année 2019 fracassante et une Vuelta exceptionnelle puisqu'il a ajouté deux succès d'étape en montagne, où il a souvent paru le plus fort, à son podium, jusqu'où peut aller Pogacar en 2020 ? Au sein de l'équipe UAE, Fabio Aru peut revendiquer une place de leader mais voilà quelques années désormais qu'il n'est plus l'espoir qu'il a été. Pogacar en est encore à ce stade-là.

