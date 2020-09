On savait que Primoz Roglic voulait marquer le coup et ça n’a pas manqué. Si, comme prévu, tout s’est passé dans le Grand Colombier, cela aura suffi à la Jumbo-Visma pour se défaire sans doute définitivement de son adversaire majeur au départ, Egan Bernal (INEOS Grenadiers), complètement à l’arrêt (+7’21’’), bien plus qu’un Nairo Quintana (Arkéa-Samsic, +3’51’’) dans le dur. Mais, comme à Laruns, Roglic n’a pas pu s’imposer, battu à nouveau au sprint par Tadej Pogacar. Le Slovène d’UAE-Team Emirates en profite pour récupérer quelques secondes sur son compatriote, qui conserve le maillot jaune.

Ce Tour de France ressemble de plus en plus à un duel au sommet entre Slovènes. Cela avait déjà semblé être le cas dans les Pyrénées et le Massif Central et cela a continué dans le Jura. Pourtant, cette 15e étape semblait favorable aux purs grimpeurs colombiens, avec des pentes terribles et irrégulières. Il n’en a rien été. Pire, deux d’entre eux ont complètement perdus pied. Tenant du titre, Egan Bernal a lâché à 13 km de l’arrivée - alors qu’il restait encore une vingtaine de coureurs dans le groupe maillot jaune - et devra rendre sa couronne dans une semaine. Incapable lui aussi de suivre l’allure de Wout Van Aert, Nairo Quintana a sans doute dit adieu à ses espoirs de podium en concédant près de 4 minutes. Tous deux tombés avant le départ, encore au sol sur le Tour en ce qui concerne le leader d’Arkéa-Samsic, le corps a fini par lâcher la tête.

Une victoire de prestige et un message ? Pogacar a encore dominé Roglic au sprint

Une guerre à cinq pour le podium

Pourtant, ce serait mentir de dire que l’ascension finale s’est disputée sur un tempo d’enfer. C’est allé vite, bien sûr, mais ce n’est pas un hasard si douze coureurs se tiennent en 34’’ à l’arrivée. A l’exception d’une tentative aussi franche que vaine d’Adam Yates (Mitchelton-Scott), il n’y a eu aucune attaque au sein du groupe des favoris et c’est au sprint que s’est disputée la victoire, malgré la tentative de Roglic à 400 m du but. Mais le Slovène s’est vite rassis et, au sprint, le maillot jaune n’a rien pu faire face à la fraicheur et la puissance de Pogacar. Une défaite sans grande conséquence, malgré la perte des bonifications, mais qui permet au moins à Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) de conserver de justesse son maillot à pois.

Au général, Roglic possède toutefois encore 40’’ d’avance sur son compatriote à l’aube de la deuxième et dernière journée de repos. Sauf incident, c’est entre eux que devrait se jouer la victoire finale alors qu’une seconde lutte devrait, elle, avoir lieu pour la 3e et dernière place sur le podium. De Rigoberto Uran (EF Pro Cycling, 3e) à Mikel Landa (Bahrain-McLaren, 7e) en passant par Miguel Angel Lopez (Astana, 4e), Adam Yates (5e) et Richie Porte (Trek-Segafredo, 6e), ils sont cinq à se tenir en 42’’. Et Enric Mas (Movistar), 9e, ne pointe lui qu’à 1’41’’ d’Uran. Autant dire que le suspense sera encore de mise en dernière semaine.

