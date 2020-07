TOUR DE FRANCE VIRTUEL - Les équipes NTT et TIBCO ont remporté l'épreuve, respectivement en catégorie masculine et féminine, à l'issue de la 6e et dernière étape, disputée ce dimanche sur une modélisation des Champs-Elysées.

Une large victoire. L'équipe NTT Pro Cycling a remporté dimanche le Tour de France virtuel, version eSports de la Grande Boucle disputée grâce à des avatars et des vélos d'intérieur, à l'issue de la 6e et dernière étape gagnée par l'Australien William Clarke (Trek-Segafredo), au sprint sur les Champs-Elysées.

Comme dans l'édition réelle du Tour, l'arrivée s'est tenue sur la célèbre avenue parisienne. Après 42,8 km de course sur son home trainer, Clarke, 35 ans, a devancé l'Italien Filippo Ganna (Ineos) et le Sud Africain Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling).

"Le week-end dernier, j'avais lancé mon sprint trop tôt et là j'ai essayé d'être un peu plus patient. L'équipe a été très impliquée dans ce Tour. Deux victoires d'étape (ndlr: après celle de Julien Bernard dimanche dernier), c'est très satisfaisant", s'est félicité William Clarke après son succès.

L'équipe sud-africaine NTT Pro Cycling, qui a placé 4 coureurs dans le Top 9 lors de cette ultime étape, s'impose haut la main au classement général avec 500 points, devant les formations américaines Rally Cycling (267) et Trek-Segafredo (232). NTT a également fait main basse sur les classements par points, montagne et jeunes.

Froome et Bernal ont fait tourner les jambes

Chez les dames, Lauren Stephens (Team Tibco-Silicon Valley Bank) a terminé au sprint devant la Britannique April Tacey (Drops) et la Canadienne Georgia Simmerling (Team Twenty20). Elle a confirmé la domination de l'équipe américaine TIBCO, sacrée sur ce Tour de France virtuel qu'elle a dominé dans des proportions semblables à son homologue chez les hommes.

Durant cette compétition, organisée comme la Grande Boucle par Amaury Sport Organisation (ASO) et disputée via la plateforme Zwift, le peloton était composé de 88 coureurs chez les hommes et 64 chez les femmes.

Depuis leur salon, ou à l'ombre d'un arbre comme Christopher Froome à Tenerife ce dimanche - le Britannique n'a pas été compétitif, pas plus qu'Egan Bernal le week-end dernier - seuls ou réunis avec leurs coéquipiers, les coureurs des 22 équipes masculines et 16 équipes féminines se sont affrontés sur leur home trainer via la plate-forme Zwift en attendant le "vrai" Tour de France, prévu du 29 août au 20 septembre prochain.

