Quand on peut gagner à Privas, pourquoi s’en priver ? Avant tout venu sur le Tour de France dans un rôle d’équipier, Wout van Aert a remporté la 5e étape de l'épreuve, mercredi en Ardèche. Le polyvalent coureur de la Jumbo-Visma a devancé de peu Cees Bol (Sunweb) à l’issue d’un sprint technique qui lui convenait parfaitement. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a de son côté perdu le maillot jaune à la suite d’un ravitaillement effectué à 17 bornes du but – soit dans les 20 derniers kilomètres – qui lui a valu une pénalité de 20 secondes.

C’est au terme d’une étape très calme et, donc, d’une erreur improbable d'Alaphilippe que le leader de la course a perdu ce statut, au profit d’Adam Yates (Mitchelton-Scott). Après une ébauche d'escapade de la part de Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et Thomas De Gendt (Lotto Soudal) – qui ressemblait plutôt à du bluff – aucune échappée ne s’est formée ce mercredi. Les coureurs ont pris le temps d’admirer le paysage, sur les 183 kilomètres reliant Gap à Privas.

Pinot a eu chaud, Alaphilippe n'a rien vu venir

Il a fallu attendre les dix dernières bornes, et une tentative de bordure de l’équipe Ineos-Grenadiers, pour qu’un frisson parcoure le peloton. La formation Groupama-FDJ de Thibaut Pinot, mal placée à cet instant de la course, a dû prier pour que le vent ne soit que peu propice à une telle entreprise. Cela a été le cas et tout est rentré dans l’ordre rapidement. Avant que ce soit sur tapis vert que le classement général soit modifié, à la surprise d'un Alaphilippe incrédule en zone mixte et relégué au 16e rang (à 16" de Yates).

Le sprint final, disputé au terme d’une modeste élévation de la route (moins de 2% de moyenne sur 5 kilomètres), a été emmené par la formation Sunweb pour Bol. Son finisseur au grand gabarit (1m94, 83 kilos), déjà 3e de la première étape, a presque été à la hauteur de la confiance accordée par sa formation. Seul Van Aert a donc pu lui griller la politesse sur la ligne, alors que Bennett effectuait une trop tardive remontée, s'installant sur la troisième marche du podium du jour.

Bennett dépossède Sagan du maillot vert

Le sprinteur irlandais de la Deceuninck-Quick Step n’a pas tout perdu, puisqu’en sautant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sur la ligne, il a confirmé la tendance entrevue lors du sprint intermédiaire du jour et mis la main sur le maillot vert, jusqu’alors porté par le Slovaque. Du côté du contingent français, c’est Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept) qui a réalisé la meilleure performance (7e). Loin de satisfaire celui qui vise un premier succès sur la Grande Boucle.

Jeudi, du Teil au Mont Aigoual (191 km), ce sera aux prétendants au sacre de s’expliquer, et non plus aux "grosses cuisses" de le faire, dans le respect de l’alternance qui gouverne cette première semaine du Tour de France. La timide promesse d’un plus grand spectacle, tant la formation Jumbo-Visma possède en Primoz Roglic un redoutable sprinteur des montagnes, et les moyens de satisfaire ses desseins. Mais un Julian Alaphilippe revanchard pourrait bien changer la donne.

