Cyclisme

Un cocorico, la détresse de Pinot, les ténors à la bagarre :: Le résumé de la 8e étape

TOUR DE FRANCE - Quelle journée ! La victoire du Français Nans Peters, le plus costaud et le plus opportuniste de l'échappée. La détresse de Thibaut Pinot, sans forces et distancé dès le Port de Balès. La bagarre entre les principaux favoris, qui ont monté Peyresourde à une vitesse folle. Retrouvez le résumé de cette 8e étape du Tour de France 2020.

