On l'a effectivement vu avec le regard noir et les mâchoires serrées, entouré de ses équipiers, après être remonté sur sa machine pour rallier la ligne d'arrivée sur la Promenade des Anglais. "Ce dont j'ai peur, ce sont les aléas de la course, les chutes", avait-il confié à Eurosport jeudi soir lors de la présentation des équipes. Il n'aura pas fallu plus d'une étape pour justifier ses craintes. En dehors de la frayeur et d'une pizza sur le flanc et l'épaule, Thibaut Pinot ne devrait pas en conserver de séquelles trop graves. Mais s'il avait fini son Tour 2019 de la plus cruelle des manières, l'édition 2020 n'a clairement pas démarré comme il l'espérait.