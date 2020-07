TOUR DE FRANCE - Comme d'autres sportifs colombiens, Egan Bernal s'est envolé pour l'Europe dimanche. Le cycliste de l'équipe Ineos visera un nouveau succès lors du prochain Tour de France (29 août au 19 septembre) même s'il reconnaît aller "pas à pas" dans sa préparation.

Egan Bernal (Ineos) est prêt à revenir aux affaires. Le vainqueur du Tour de France 2019, accompagné de plusieurs autres sportifs colombiens, a embarqué dimanche à l'aéroport de Bogota pour rallier l'Europe et préparer la compétition cycliste reine prévue du 29 août au 19 septembre. Ce vol de 109 passagers comprenait également l'autre champion cycliste colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic), deuxième des Tours de France 2013 et 2016, ou encore Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) et Miguel Ángel López (Astana Pro Team), ainsi que les membres de leurs équipes.

Egan Bernal est donc arrivé à Madrid lundi. "Je veux d'abord voir à quel niveau je me trouve, a déclaré le lauréat de la Grande Boucle 2019. Pour le moment, je veux rester tranquille, puis je vais retrouver mon équipe en Andorre et on va commencer à préparer les courses à venir. La meilleure chose à faire, c'est d'aller pas à pas. L'une des priorités est retrouver la concentration. Cela fait un certain temps que je n'ai pu roulé en compétition, comme tout le monde, donc c'est une nouvelle saison qui commence."

D'autres sportifs colombiens étaient également présents lors de ce vol : escrimeurs, judokas, footballeuses, ou notamment la double championne olympique de BMX Mariana Pajón. Le nouveau sélectionneur des Emirats arabes Unis Jorge Luis Pinto a aussi embarqué au départ de ce vol auquel a assisté le président colombien Iván Duque. Les passagers ont tous effectué un test de dépistage au Covid-19 et ne se seront ainsi pas soumis à une quarantaine à leur arrivée à Madrid, selon le ministre des Sports, Ernesto Lucena.

Ce départ intervient alors que la situation sanitaire en Colombie devient de plus en plus critique. En un peu plus d'une semaine, le nombre de morts du coronavirus est passé de 5.000 à 6.500, conduisant à un nouveau confinement de la capitale Bogota ou encore de Medellin. Les compétitions cyclistes internationales sont censées reprendre le 28 juillet avec le Tour du Burgos (Espagne). Le Tour d'Espagne sera lui disputé du 20 octobre au 8 novembre et comptera six jours en commun avec le Giro italien (3-25 octobre).

