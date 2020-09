Cyclisme

VIDEO - Comment Pogacar et Carapaz ont perdu plus d'une minute sur un coup de bordure

TOUR DE FRANCE - Suite à la victoire de Wout Van Aert lors de la 7e étape, Jacky Durand et Steve Chainel vous expliquent, dans les Rois de la Pédale, pourquoi Tadej Pogacar, Mikel Landa, Richard Carapaz et Richie Porte ont perdu plus d'une minute au classement général. Décryptage.

00:02:11, 1542 vues, il y a 34 minutes