Cyclisme

VIDEO - La Palette à Jacky : Comment Ewan a perdu toute chance de doublé sur les Champs

TOUR DE FRANCE - Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a remporté, en vert, la 21e étape ce dimanche sur les Champs-Elysées. Loin devant Wout van Aert (Jumbo-Visma, 6e) et Caleb Ewan (Lotto Soudal, 7e). Notre consultant Jacky Durand vous explique comment, et où, le Belge et l'Australien ont perdu ce sprint.

00:03:10, 3662 vues, il y a une heure