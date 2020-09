Cyclisme

VIDEO - Tour 2020 - "Le Pinot 2021 devrait faire un Tour de France comme le Bardet 2020"

TOUR DE FRANCE – Pour notre consultant, Nicolas Fritsch, Thibaut Pinot ne doit pas totalement enterrer ses rêves de victoire finale sur le Tour de France. Dans les années à venir, le Français devrait s'inspirer de la tactique choisie sur cette Grande Boucle 2020 par Romain Bardet et ne pas avoir sept coureurs acquis à sa cause. Surtout si celle-ci semble perdue dès le premier jour de course.

