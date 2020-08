Cyclisme

VIDEO - Tour de France : Victoire de la Britannique Lizzie Deignan

LA COURSE BY LE TOUR DE FRANCE - Revivez en images la victoire de Lizzie Deignan (Trek). La Britannique a remporté la 7e édition de la Course by le Tour de France, samedi à Nice, en prélude au départ de la Grande Boucle.

