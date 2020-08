Wiggins sur l'éviction de Froome et Thomas : "C'est ce qui fait de Brailsford un excellent manager"

TOUR DE FRANCE - Dans son podcast, "The Bradley Wiggins Show", le vainqueur de la Grande Boucle 2012 est revenu sur la non-sélection de Chris Froome et Geraint Thomas pour l'édition 2020. Pour lui, cela prouve seulement les exceptionnelles qualités de manager de Dave Brailsford, qui place son équipe au-dessus de tous ses coureurs.

Avec l'annonce de son équipe pour le Tour de France, Ineos a provoqué des remous dans le monde du cyclisme, évinçant deux de ses anciens vainqueurs : Chris Froome et Geraint Thomas. Forcément une décision qui a surpris du monde. Pas Bradley Wiggins. Lui ,l'ancien de la maison, en a compris les coulisses et les a expliquer dans son podcast "The Bradley Wiggins Show".

"Au final, tout doit mener à la victoire de l'équipe, a-t-il assuré. Les nationalités, les émotions, la loyauté viennent après et tout le monde prend part aux décisions". S'il a raccroché son vélo il y a longtemps déjà, en 2016, "Wiggo" connaît bien Ineos (anciennement Sky) pour y avoir couru entre 2010 et 2015. C'est lui qui avait apporté le premier Tour de France de l'histoire de la formation, en 2012. C'est pourquoi son avis ne doit pas être loin de la vérité.

Tour de France Bernal leader, Froome et Thomas ménagés : Brailsford a tranché et tout le monde va y gagner 19/08/2020 À 16:20

"C'est ce qui fait de Dave Brailsford un excellent manager et probablement pourquoi il a tant de succès avec l'équipe, a salué Wiggins. J'en ai fait l'expérience moi-même. Personne n'est plus grand que cette équipe". En 2013, alors qu'il espérait pouvoir faire le doublé sur la Grande Boucle, le Britannique avait été envoyé sur le Giro pour faire de la place à Froome, qui n'avait pas été loin de le trahir un an plus tôt, en juillet. L'histoire bégaye et c'est pour laisser la voie libre à Egan Bernal que Brailsford n'a pas sélectionné Froome et Thomas, à la peine sur le dernier Critérium du Dauphiné.

Remporter les 3 Grands Tours

Pour le champion olympique 2016 du contre-la-montre, cette décision prouve la "force" et la "profondeur" de cette équipe. "Ils ne prennent pas des décisions à la légère. Egan Bernal est clairement celui sur lequel ils misent." Avec des coéquipiers comme Pavel Sivakov et Richard Carapaz, Bernal devrait avoir de solides appuis en montagne. Cependant l'un comme l'autre découvriront le Tour de France le 29 août à Nice. Rarement Ineos sera arrivé avec si peu de certitudes au départ de la Grande Boucle.

Play Icon WATCH Faut-il s'inquiéter pour Bernal ? "On le verra flambant neuf à Nice" 00:03:28

Alors que l'on pourrait imaginer Thomas et Froome déçus, Wiggins a un autre sentiment. Pour lui, les deux sont conscients de leur condition actuelle et n'avaient certainement pas envie d'aller sur le Tour sans possibilité physique de jouer la gagne. "Wiggo" ne serait même pas surpris s'il apprenait que Thomas, l'un des "meilleurs coéquipiers" avec qui il a couru, avait proposé de travailler pour Bernal.

Pour Thomas et Froome, l'avenir s'écrit en Italie et en Espagne. Wiggins pense que les deux peuvent y briller et ainsi assouvir "un vieil objectif de l'équipe" : remporter les trois Grands Tours dans la même saison.

Play Icon

Tour de France Le profil de la 3e étape : Les sprinters à l'assaut de Sisteron HIER À 15:31

Play Icon