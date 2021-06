Cyclisme

"Après le chrono, ça risque d'être compliqué de garder le maillot pour Van dr Poel"

TOUR DE FRANCE - Plus en forme que sur la 1re étape, Mathieu Van der Poel décroche la victoire et le maillot jaune à l'issue de la 2e journée de course. Pour nos consultants Steve Chainel et Jacky Durand, le Néerlandais devrait conserver la tunique de leader jusqu'au contre-la-montre prévu mercredi entre Changé et Laval mais après cela risque d'être plus compliqué.

00:01:23, il y a une heure