Il n'en pouvait plus. Nans Peters (AG2R Citroën), vainqueur d'étape l'an passé, a abandonné le Tour de France lors de la 9e étape, dimanche, entre Cluses et Tignes, tout comme le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

"Je souffre depuis ma chute de la première étape et avec les cols, les choses s'empirent. Mon dos me tire", avait déclaré l'Isérois après la 8e étape, samedi soir. "Dans le dernier col, j'étais incapable de me mettre en danseuse. J'ai terminé la Colombière à la dérive. Chaque coup de pédale est un supplice. On suspecte une fracture de la transverse (bas du dos)", ajoutait le coureur français.

Roglic et Van der Poel non-partants

Tour d’Italie Merlier, un coup de maître pour sortir de l'ombre d'un prodige 09/05/2021 À 17:25

Peters a arrêté avant le col du Pré, la première ascension classée hors catégorie du Tour 2021. Le Français a gagné l'an dernier l'étape arrivant à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées). L'abandon de Merlier, vainqueur de la 3e étape à Pontivy (Morbihan), a été annoncé quelques instants plus tard.

Durand : "Personne ne va le dire mais van der Poel a faussé la course"

Tour d’Italie Un sprint houleux et un néophyte vainqueur : le succès de Merlier en vidéo 09/05/2021 À 15:47