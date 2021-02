En 2021, l'UCI a validé la participation de 23 équipes sur le Tour de France (mais aussi le Giro et la Vuelta) contre 22 auparavant. Une mesure solidaire en temps de crises sanitaire et économique qui profite à trois équipes françaises de deuxième division qui étaient candidates à une invitation sur la Grande Boucle : Arkea-Samsic, BB Hôtels et Total Direct Energie. Christian Prudhomme, le patron du Tour, a salué "un geste fort de solidarité du monde du vélo qui a été suivi par toutes les parties". "On ne peut qu'être heureux aujourd'hui", a-t-il souligné à L'Equipe.