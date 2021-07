Cyclisme

"J'ai failli m'arrêter pisser pour que personne ne me voie" : Julien Bernard, longtemps en "chasse-patate" ce mercredi

TOUR DE FRANCE - Sorti à contretemps, Julien Bernard n'a jamais réussi à intégrer l'échappée, mercredi lors de la 17e étape en direction du Col du Portet. Le coureur de la Trek-Segafredo raconte avec humour à Louis-Pierre Frileux comment il a vécu ce mauvais moment en "chasse-patate" et son retour dans le peloton. Qu'il a souhaité le plus discret possible.

00:01:19, il y a une heure