Deux Ventoux pour le prix d’un. De quoi avoir la gorge nouée pour les moins à l’aise quand la route s’élève. Mercredi, la 11e étape du Tour de France aura un goût d’inédit. Elle " incarne particulièrement le mélange de tradition et de modernité " de la 108e Grande Boucle, selon notre consultant Nicolas Fritsch, interrogé sur cette nouveauté en novembre dernier, peu après la divulgation du parcours.

"Deux ascensions du Ventoux, c’est du jamais-vu", avait quant à lui insisté Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, auprès de nos confrères de L’Equipe. Du jamais-vu qui permet de rompre avec le profil habituel des étapes impliquant le Géant de Provence, à savoir un électroencéphalogramme plat avant un pic spectaculaire. C’est la promesse d’avoir "une vraie étape de montagne", souligne Fritsch.

Il ne va pas falloir attendre grand-chose de cette première ascension

Mais l’ancien coureur de la Française des Jeux prévient : "La première montée n’est pas très, très dure. On est plus sur du faux-plat, du 4%. Il ne va pas falloir attendre grand-chose de cette première ascension, même si elle va s’achever par le secteur du Chalet Renard jusqu’au sommet." Pour atteindre les 1910 mètres d’altitude depuis Sault, il faudra 22 bornes à 5,1% de moyenne.

Le profil de la 1re montée du Ventoux : Plus longue mais moins raide et "seulement" en 1re catégorie

"La montée par Sault n'est pas trop exigeante", abonde Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM). Le lauréat de deux étapes sur le Tour (en 2011 et 2012), 40e du classement général, devra sans doute anticiper pour peser sur la course. Et il est plutôt enthousiaste à la vue du programme. "Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est original de monter par ce versant", estime-t-il.

Julian Alaphilippe est plus sceptique sur la pertinence de ce premier passage en haute altitude : "Le Mont Ventoux c’est trop dur pour moi… Surtout deux fois. Je ne sais pas pourquoi on le fait deux fois d’ailleurs. Je ne l’ai jamais fait ne serait-ce qu'une fois." Le champion du monde a peut-être usé de ses talents de bluffeur mardi à notre micro. Mais son interrogation quant au potentiel de tremplin de ce Ventoux N.1 est légitime.

Alaphilippe : "Le Mont Ventoux deux fois, c'est trop dur pour moi !"

Pogacar n’a reconnu que le "vrai" Ventoux

Celui-ci offre tout de même a minima la possibilité d'assister à une course d’usure – "une équipe essaiera sûrement d'y imposer un rythme pour éliminer des rivaux", avance Enric Mas (Movistar) – avant de grimper à nouveau au sommet de la star du jour, par Bédoin cette fois. Puis de dévaler le Mont Chauve en direction de l’arrivée, à Malaucène.

En effet, la deuxième originalité de cette étape est qu’elle s’achève dans la plaine. Plongée vertigineuse en perspective. "Cela va aller très, très vite. On atteint facilement les 100 km/h dans cette descente", note Fritsch.

Tadej Pogacar a quant à lui déclaré, mardi, qu’il s’était concentré sur la montée classique du Ventoux (15,8 km à 8,8%). Pas sur la première escalade au menu, ni donc sur la partie descendante. "Je n'ai été qu'une fois au Ventoux, pour la reconnaissance, a détaillé le tenant du titre, maillot jaune après dix jours de course. J'ai fait deux fois l'ascension par le versant le plus difficile." Et d'ajouter, dans un discours convenu : "Je m'attends à une journée très difficile mercredi."

Le profil de la 2e montée du Ventoux : L'ascension classique en hors catégorie

Pas seulement une question de spectacle

Une journée qui se terminera ainsi à 325 mètres du niveau de la mer. Ne pas juger l’arrivée au pinacle du Ventoux n’est pas inédit. Lors du Tour 1994, Eros Poli s’était imposé à une quarantaine de bornes de là, à Carpentras, malgré son gros gabarit. Mais, cette fois, Prudhomme pointe du doigt l’absence de vallée pouvant par exemple permettre aux lâchés de se refaire la cerise, l’épilogue étant prévu dès le bas de la descente. "Quand je dis en bas, c’est vraiment en bas", appuie-t-il.

Le succès du dessin de cette étape singulière sera probablement apprécié par le prisme du spectacle sportif. Mais ce n’est pas le seul enjeu pour le directeur du Tour, qui pense aussi à la logistique et à la sécurité.

"Le Ventoux est mythique, mais les dernières fois, ça avait été mouvementé, déplore-t-il. On s’en souvient tous et pas seulement de Chris Froome (à pied, en 2016, NDLR). Donc il y a aussi la volonté d’aérer, de disséminer, de répartir, on peut mettre du monde un peu partout (avec un final à Malaucène)." Des spectateurs "un peu partout"… et des coureurs aussi ? Réponse mercredi.

Il y a quatre ans, l'improbable footing de Chris Froome sur les pentes du Ventoux

