On ne le savait pas encore, mais le Tour de France s'est sans doute arrêté lundi pour Primoz Roglic, lorsqu'il a chuté à une dizaine de kilomètres du terme de la 3e étape, à Pontivy. Cette chute, le Slovène n'en finit plus de la payer et l'addition présentée vendredi au Creusot s'est avérée particulièrement salée, au point que c'en est sans doute fini de ses ambitions pour le classement général.

La montagne n'arrive que samedi avec les Alpes, nous n'en sommes qu'au tiers de cette 108e édition, mais après un contre-la-montre déjà très loin de ses standards mercredi en Mayenne, le leader de l'équipe Jumbo-Visma a souffert vendredi lors de la 7e étape menée à un rythme effréné. Dans l'ascension brève mais brutale du Signal d'Uchon , principale difficulté du jour, Roglic a cédé rapidement, pour concéder trois minutes et quarante-huit secondes sur le groupe des favoris.

Il ne peut pas s'asseoir normalement sur la selle

C'était vraiment une mauvaise chute et Primoz souffre énormément", a expliqué à l'arrivée le directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, à nos confrères de Cyclingnews. Désormais retombé au 33e rang au classement général , à plus de neuf minutes du maillot jaune Mathieu van der Poel mais surtout à environ cinq minutes trente de Tadej Pogacar, Primoz Roglic n'a, sauf miracle, plus aucune chance de remporter ce Tour de France. "", a expliqué à l'arrivée le directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, à nos confrères de

Le dauphin de Tadej Pogacar sur le Tour 2020 n'est que l'ombre de lui-même ces derniers jours. "Il ne peut pas s'asseoir normalement sur la selle car il a été touché aux fessiers, a poursuivi Merijn Zeeman. Il est dans une situation difficile. Il n'a plus d'énergie. C'était le cas aujourd'hui (vendredi, NDLR)." Roglic souffre en silence. Mais jusqu'à quand ? "S'il veut avoir une chance dans cette course, il doit d'abord récupérer", dit encore le directeur sportif de la Jumbo-Visma. Sauf qu'avec deux étapes à venir dans les Alpes ce week-end, le timing n'est pas idéal pour récupérer.

Quelles options pour Jumbo ?

Alors, Primoz Roglic a-t-il vraiment intérêt à poursuivre dans ces conditions ? "Il faut qu'on fasse le point à ce sujet, admet Merijn Zeeman. Sur un possible abandon de son leader, il n'élude pas le sujet. Si aucune décision n'a encore été prise, la question se pose clairement : "Il est trop tôt pour le dire. On va en discuter avec lui d'abord."

La formation néerlandaise a encore des atouts au classement général, à commencer par Wout Van Aert, deuxième à seulement 30 secondes du leader, Mathieu van der Poel. Le champion de Belgique, à l'offensive vendredi, pourrait même briguer le maillot jaune ce week-end. Mais quant à rivaliser sur la distance des trois semaines, c'est autre chose. Van Aert lui-même a écarté cette possibilité au Creusot. "Le classement général ? Je suis trop lourd !", a-t-il lancé. Reste l'option Jonas Vingegaard, actuellement 11e à moins de deux minutes de Pogacar.

"Nous ne sommes pas inquiets, tente de (se) convaincre Merijn Zeeman. Nous allons essayer de saisir toutes les opportunités. Aujourd'hui, la journée a été difficile aussi pour l'équipe UAE. Ils ont dû travailler. Pogacar est le meilleur, de loin, mais ça ne signifie pas que la course est terminée." Pour Primoz Roglic, en revanche, elle s'est sans doute. Ce Tour 2021 a viré au cauchemar pour lui.

